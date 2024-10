Giuli: “Ho pedigree di destra. Parlano dei miei tatuaggi ma non è aquila fascista” (Di domenica 6 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Il processo di mostrificazione nei mei confronti è stato facile, perché ti antipatizza in un attimo. Ad esempio sui riti celtici. L'ultima cosa che mi hanno detto è stata 'E' vero che mangi fegato crudo?'. E' una cosa che fanno i salafiti dopo avere squartato gli infedeli. Sono uno studioso, un appassionato di (Di domenica 6 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Il processo di mostrificazione nei mei confronti è stato facile, perché ti antipatizza in un attimo. Ad esempio sui riti celtici. L'ultima cosa che mi hanno detto è stata 'E' vero che mangi fegato crudo?'. E' una cosa che fanno i salafiti dopo avere squartato gli infedeli. Sono uno studioso, un appassionato di (Periodicodaily)

Alessandro Giuli, una vita a destra: «Mio nonno ha fatto la marcia su Roma. Saviano? Vivere sotto scorta non dà il diritto di dire qualsiasi cosa» - E sempre a proposito della tv pubblica, il ministro della Cultura aggiunge: «È ovvio che in Rai ci sia un legame con la politica inscindibile e l’epoca Renziana è stato il periodo di massima sua occupazione. Secondo il ministro della Cultura, «una cosa è avere oggettivamente una vita complicata ... (Open.online)

Giulia Salemi lancia una frecciatina a Francesco Monte e Tommaso Zorzi, cosa ha scritto - Giulia Salemi lancia una bella frecciatina a Francesco Monte e Tommaso Zorzi, mentre chiede alle sue fan consigli sul nome da dare al suo primogenito. Ecco cosa è successo sui social. (Comingsoon)

Caso Boccia-Sangiuliano, Oliva a La7: “Meloni ha detto che vorrebbe un’altra immagine di donna. Perché non afferma la stessa cosa sul ministro?” - Caso Boccia-Sangiuliano, Oliva a La7: “Meloni? Mi sarebbe piaciuto sentirla dire: ‘Vorrei un’altra immagine di ministro'” “Meloni ha preso le distanze dall’immagine di donna che usa la propria beltà per andare avanti”, per raggiungere determinati traguardi; “ma a me sarebbe piaciuto dicesse anche ... (Ilfattoquotidiano)

Giuli: "Ho pedigree di destra. Parlano dei miei tatuaggi ma non è aquila fascista" - " Perché sono diventato di destra? E' stato naturale. Era nel pedigree. Ho avuto un nonno monarchico e da parte paterna un nonno che ha fatto la marcia su Roma, che ha portato la famiglia a Salò. E ...(adnkronos)

Alessandro Giuli, ho il pedigree di destra, ma cultura è di tutti - Voce mai alterata, risponde a tutte le domande, si muove con disinvoltura. Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, conferma di conoscere bene il mondo dell'informazione ed è a proprio agio nella ...(ansa)

Giuli: “Io di destra per pedigree, mio nonno ha fatto la marcia su Roma. L’imitazione di Crozza? Mi fa più giovane” - Il ministro della Cultura a tutto campo: “Non ci sarà discontinuità con Sangiuliano. La laurea? Un progetto nato quando ero presidente del Maxxi. Il frazionismo un tratto distintivo della sinistra” ...(quotidiano)