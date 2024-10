Endless Love: le anticipazioni dal 7 al 12 ottobre (Di domenica 6 ottobre 2024) Endless Love: le anticipazioni dal 7 al 12 ottobre Dopo il grande successo di Endless Love sia nel pomeriggio che in prima serata, questa settimana vi aspetta una vera e propria maratona! La serie andrà in onda dal lunedì al venerdì al solito orario, e venerdì sera alle 21:30 circa. Puoi trovare tutti gli episodi sul sito di Mediaset Infinity. Endless Love: le anticipazioni dal 7 al 12 ottobre Lunedì 7 ottobreTufan scopre che Ayhan e Leyla sono stati a Zonguldak per visitare l’ospedale dove è nata Asu, mentre Kemal inizia a indagare sui movimenti di denaro della società di Emir. Nel frattempo, Zeynep implora Hakan di sposarla, ma lui, già minacciato da Kemal, rifiuta. Nihan, mentre si prepara a visitare sua zia Leyla con Deniz, riceve un pacco misterioso. (Di domenica 6 ottobre 2024): ledal 7 al 12Dopo il grande successo disia nel pomeriggio che in prima serata, questa settimana vi aspetta una vera e propria maratona! La serie andrà in onda dal lunedì al venerdì al solito orario, e venerdì sera alle 21:30 circa. Puoi trovare tutti gli episodi sul sito di Mediaset Infinity.: ledal 7 al 12Lunedì 7Tufan scopre che Ayhan e Leyla sono stati a Zonguldak per visitare l’ospedale dove è nata Asu, mentre Kemal inizia a indagare sui movimenti di denaro della società di Emir. Nel frattempo, Zeynep implora Hakan di sposarla, ma lui, già minacciato da Kemal, rifiuta. Nihan, mentre si prepara a visitare sua zia Leyla con Deniz, riceve un pacco misterioso. (Serietvinpillole)

ASCOLTI TV 4 OTTOBRE 2024: TALE E QUALE SHOW (20,6%) ANNIENTA ENDLESS LOVE (14%), QUARTO GRADO (8,4%), INSEGNO (19%+21,4%) VS SCOTTI (18%+20,8%) - 20 Omnibus Dibattito – 201 4. I. 80 20 Momentum – 517 2. 62 Medici in Corsia – 221 1. 22 5. 38 5. 20 Tg Sport – 280 6. 60 TgRegione – 2287 17. 40Bake Off Italia – 673 3. 80 Tg2 Italia Europa – 224 5. 09Santa Messa – 677 15. 61 5. New York – 257 4. 43 4. 29ENDLESS LOVE – 2269 13. 86 19. 20 2. ... (Bubinoblog)

Endless Love, replica puntate 5 ottobre 2024 in streaming | Video Mediaset - . Ecco i Video Mediaset per rivedere gli episodi 238, 239 e 240 in replica streaming. Kemal e Asu convocano la famiglia di Kemal per una cena e rivelano di essersi sposati quella stessa mattina. Durante una riunione del Consiglio di Amministrazione della Kozcuoglu Holding, Galip ha annunciato ... (Superguidatv)

Endless Love, Anticipazioni e Trame Turche: Kemal scopre che Deniz è sua figlia! Ecco come... - Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni provenienti dalla Turchia per le nuove puntate di Endless Love, l’amata soap turca in onda su Canale 5: Kemal entra finalmente in possesso della prova che dimostra che Deniz sia sua figlia!. (Comingsoon)