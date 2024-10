Quantum Wars Al Senato Usa cresce l’interesse verso il rilevamento quantisti

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 5 ottobre 2024) Le Emerging Disruptive Technologies sono uno dei settori principali in cui si dipana il confronto tra gli Stati Uniti e la Repubblica Popolare Cinese, poiché esse sono potenzialmente in grado di sconvolgere i caratteri della guerra moderna, garantendo così un inestimabile vantaggio all’attore che per primo riuscirà a svilupparle. Tra queste tecnologie, che vanno dai sistemi autonomi alle capacità ipersoniche all’Intelligenza Artificiale, rientrano anche le tecnologieche, che sfruttano i fenomeni fisici su scala atomica e subatomica per ottenere prestazioni computazionali decisamente superiori a quelle dei sistemi attualmente in uso. Inutile sottolineare quante possano essere le conseguenze di un simile “potenziamento” dal lato prettamente militare.