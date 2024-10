Primavera Ko contro il Torino Azzurrini avanti poi si spenge la luce

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2024) EMPOLI 23 EMPOLI: Fuscaldo, Moray, Majdandzic, El Biache, Bacciardi (76’ Orlandi), Falcusan, Trdan (63’ Matteazzi), Huqi, Popov (46’ Monaco), Konate (63’ Akpa-Chukwu), Rugani (76’ Gravelo). All. Birindelli.: Siviero, Galantai (54’ Tzouliou), Gabellini, Olsson (54’ Mullen), Krzanowski, Acar (71’ Desole), Azevedo, Bianay Balcot, Liema, Franzoni (76’ Raballo), Dimitri (76’ Marchioro). All. Tufano. Arbitro: Ancora di Roma 1. Reti: 1’ Trdan; 17’ Popov; 18’ e 64’ Franzoni; 61’ Gabellini. Note. Espulso Bianay Balcot (T) al 93’ per doppia ammonizione. VINCI – Brutto ko interno per la, rimontata da 2-0 a 2-3 dal. Pronti via e glipassano subito in vantaggio con Trdan su assist di Bacciardi. Al 17’ arriva anche il raddoppio con una potente punizione di Popov.