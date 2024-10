Paura all’alba | scosse di terremoto svegliano la popolazione

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 5 ottobre 2024) Torna a tremare la terra nei Campi Flegrei. Come riporta il Mattino, i sismografi dell’Osservatorio Vesuviano hanno registrato dalle ore 6 di questa mattina uno sciame sismico. La scossa di magnitudo maggiore è di magnitudo 2.4 con epicentro nella zona di via Cupa Cigliano ad una profondità di 2,6 chilometri. Il primoè stato registrato dall’Istituto nazionale di vulcanologia alle 6 del mattino, con una magnitudo di 2,4 con epicentro all’interno, in prossimità della Solfatara, e una profondità di 3 chilometri. È stata avvertita dai cittadini di Pozzuoli e dei territori limitrofi, che si sono svegliati con le oscillazioni.a Napoli, sciame sismico ai Campi Flegrei Poi,più lievi. Magnitudo 1,5 pochi secondi dopo; ancora 1,5 alle 6 e un minuto; soltanto 1,0 alle 6 e 2 minuti. Poi una pausa, ma la terra ha tremato ancora alle 7.