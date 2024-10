L’oro viaggia verso nuovi massimi | +28% dall’inizio dell’anno

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 5 ottobre 2024) Settimana che si chiude con tutti gli indici in flessione. Il FTSE MIB lascia sul campo il 3,3%, il FTSE ITALIA STAR l’1,9%, mentre meglio si sono comportate le micro caps il cui indice, in previsione di ulteriori flessioni dei tassi di interesse, perde lo 0,5%. Si chiude una settimana che ha visto l’uscita di tutti i principali PMI di settembre dell’Europa, risultati ancora in forte flessione, ad indicare come l’economia fatichi a riprendersi e come ulteriori tagli dei tassi siano auspicabili. Diversamente dagli Stati Uniti, dove i PMI sono risultati solo in leggera flessione, evidenziando la possibilità che l’economia possa effettivamente planareun soft landing. A livello di titoli, nelle prime tre posizioni troviamo tre società legate al prezzo del petrolio che potrebbe subire oscillazioni anche ampie dovute alla situazione geopolitica, sempre più ingarbugliata.