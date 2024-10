Le Selassié di nuovo al Grande Fratello? L’indiscrezione di Dagospia

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di sabato 5 ottobre 2024) Lepotrebbero varcare dila porta rossa del. Lo rivelaLesono state concorrenti del reality nell’edizione vip numero sei. A vincere quella edizione del reality show di Canale 5 è stata proprio Jessica, la sorella maggiore di Lulù e Clarissa. Se quest’ultima non è rimasta a lungo nella casa, le sue sorelle sono state invece tra i concorrenti protagonisti. Lulù per via della sua relazione con Manuel Bortuzzo, Jessica con il suo “innamoramento” per Barù e per la sua crescita all’interno del loft che l’ha decretata vincitrice. Adesso pare che sia pronte a ritornare alper sostituire Ilaria Clemente, che ha dovuto abbandonare il gioco per via della gravidanza. Così come ha annunciato lei stessa ai suoi compagni e ai telespettatori dopo il mormorio sul web, rientrando in casa nel corso dell’ultima puntata.