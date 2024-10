Il rigore di Ronaldo e il gol di Mane spingono i padroni di casa nella Saudi Pro League

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 5 ottobre 2024) 2024-10-05 18:53:52 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: I primi gol di Cristianoe Sadiohanno messo Al Nassr sulla buona strada per la quinta vittoria consecutiva in tutte le competizioni quando la squadra della Prota ha ospitato l’Al Orobah sabato.si è trasformato dal dischetto al 17esimo dopo che l’ex centrocampista di Hull City, Fulham e Nizza Jean Michael Seri è stato giudicato per aver gestito all’interno dell’area. Il cinque volte vincitore del Pallone d’Oro ha poi servitoper il secondo gol, raccogliendo il passaggio basso died entrando in area diprima di tirare da posizione angolata. Mai in dubbio dal dischetto #Roshn#NASORB pic.twitter.