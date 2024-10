Si svela la nuova biblioteca dell’Accademia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Un ritratto scomposto, dove l’occhio è lo strumento indagatore, la mano raccoglie i fili e li trasforma in scrittura, in una narrazione che costruisce il luogo senza tempo dove l’arte del passato dialoga col presente. In questa installazione ideata dall’illustratrice, fumettista e docente Sara Colaone per ladi Belle Arti, c’è l’omaggio molto sentito per Vincenza Riccardi Scassellati, storica dell’arte e prima direttrice donna, scomparsa nel 2023. A lei è infatti intitolato lo spazio di via del Guasto 7, tornato in vita dopo una lunga chiusura e un intenso restauro, che ha inaugurato ieri con il taglio del nastro alla presenza della presidente Rita Finzi e della direttrice Cristina Francucci (in carica fino al 31 ottobre), coloro che hanno fortemente voluto l’intitolazione, come atto di stima e ringraziamento per il lavoro svolto.