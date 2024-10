Maltempo bomba d’acqua su Milano | il Lambro rischia di esondare

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 3 ottobre 2024)si è svegliata sotto un intenso temporale, che ha portato piogge abbondanti e causato numerosi disagi in città. Fin dalle prime ore del mattino di giovedì, alcune zone hanno registrato precipitazioni impressionanti, con accumuli di circa 40 mmin pochi minuti. Ilha provocato l’innalzamento dei livelli dei fiumi Seveso e, generando preoccupazioni tra i residenti e le autorità locali. L’innalzamento dele del Seveso Uno dei punti più critici riguarda il livello del, che ha subito una crescita improvvisa e preoccupante. In via Feltre, il fiume è passato da 63 cm a 175 cm in soli 20 minuti, un balzo di ben 112 cm. Questo rapido aumento ha sollevato timori per possibili allagamenti nelle aree circostanti. La Protezione Civile è stata immediatamente allertata e sono stati attivati controlli nelle zone a rischio.