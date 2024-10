Cremona torna la Festa del Torrone | 300 spettacoli maxi installazioni e cooking show

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)– È uno stimolatore del buon umore. E se non è formalmente un antidepressivo, è comunque un antidoto alla tristezza. Insomma, ilcome paradigma in versione golosa della «felicità». Nessuna sorpresa che ladelin scena atra il 9 e 17 novembre abbia quindi come filo conduttore la «gioia». E visto che il 2024 non brilla certo per essere definibile come un anno leggero e allegro, non è difficile immaginare che la gettonatissima manizione all’ombra del Torrazzo possa presentarsi come una tonificante catarsi collettiva a base di zuccheri e leccornie. Del resto, le aspettative sono forti. E la 27esima edizione promette di essere ancora più scenografica di quanto lo sia stata quella precedente, capace di consegnare all’archivio la vendita certificata di oltre 80 tonnellate dell’iconico dolce a base di albume, miele, mandorle o nocciole.