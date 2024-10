Arsenal-Psg Arteta | Abbiamo dimostrato di essere cresciuti anche in Europa

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) “Vincere aumenta la nostra fiducia in noi stessi e dimostra che possiamo competere con chiunque.che siamoe che possiamo lasciare il segnoin“. Lo ha dichiarato Mikeldopo la bella vittoria del suoper 2-0 contro il Psg. Sulla possibilità di chiudere prima l’incontro: “Avrei voluto farlo, visto comegiocato il primo tempo, con determinazione e coraggio. Avremmo voluto un secondo tempo diverso,avuto tre occasioni per segnare e non ci siamo riusciti”. Sui singoli: “Havertz? È potente e intelligente, hai sempre l’impressione che possa segnare. Calafiori? Ha la capacità di occupare diverse posizioni, lovoluto per questo; e non ha paura nel ricevere il pallone, in qualunque zona del campo”.-Psg,: “diin” SportFace.