Vaccinazioni ai pazienti fragili anche Ats Bergamo nella campagna di sensibilizzazione

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 1 ottobre 2024) È necessario continuare a sensibilizzare sul tema delledestinate ai, perché la percentuale di chi si vaccina in Lombardia è ancora troppo bassa. Rispetto al 2023, tuttavia, come emerge da una survey condotta dal Gruppo di lavoro di Fondazione The Bridge in collaborazione con l’Unità Organizzativa Prevenzione della Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia, che ha coinvolto 26 ASST, 73 strutture tra IRCCS pubblici e privati e altre strutture private, si registra un aumento del 20% di strutture che vaccinano i. Un risultato incoraggiante che dimostra l’efficacia delle azioni messe in atto da Regione Lombardia e dalle iniziative direalizzate.