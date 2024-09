Mister Salmi soddisfatto | Potevamo chiuderla prima Ma sono tre punti preziosi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 30 settembre 2024) Francescosi gode la terza vittoria nelle prime 4 giornate della sua Cittadella, che per lavolta in stagione ha anche chiuso la porta inviolata. "E’ stata una vittoria importante – le parole del tecnico – perché in questo girone le gare si giocano sul filo del rasoio. Abbiamo cominciato alla grande la gara con il vantaggio, poi abbiamo avuto l’occasione del 2-0 soprattutto nel primo tempo e lì bisognava concretizzare meglio. Perché poi loro cresciuto nella ripresa e abbiamo corso un po’ di rischi alla fine con qualche palla messa dentro nella nostra area. Voglio rivedere il gol che ci ha annullato, ma comunque andiamo a casa con 3, perché ottenuti su un campo difficile contro una buona squadra che gioca a calcio. Alla fine i ragazzi hanno fatto una buona prestazione".