Li chiamo ci penso io Grande Fratello Lorenzo tira fuori nomi e cognomi famosi con Shaila

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 30 settembre 2024) È in arrivo una nuova puntata dele di sicuro Alfonso Signorini chiamerà a raccolta i concorrenti che più si sono distinti in settimana. Soprattutto per questioni di cuore, anche se è presto per parlare di sentimenti. Ma chi ha seguito il reality con costanza in questi giorni sa già che si è formato una specie di triangolo:Spolverato,Gatta e Javier Martinez. Il modello in realtà si avvicinato molto ad Helena Prestes, con cui è scattato anche un bacio, ma secondo parte del pubbliconon sarebbe molto interessato. E infatti continua a finire sotto la lente d’ingrandimento il suo rapporto con la ex velina di Striscia la Notizia. Leggi anche: “Aiutate Jessica”.