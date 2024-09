Donna incinta incastrata tra le lamiere dopo un incidente I soccorsi in provincia di Latina

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 30 settembre 2024) Gravesu Via Romagnoli Il personale del 118 è giunto immediatamente sul luogo dell’per prestare le prime cure alla giovane ferita.averla stabilizzata, è stata trasferita d’urgenza all’ospedale Santa Maria Goretti di. L’intervento dei Vigili del Fuoco si è reso necessario per estrarre ladall’abitacolo, rimasto gravemente danneggiato a seguito del violento impatto. Rilievi della Polizia Locale per Determinare le Cause Gli agenti della Polizia Locale dihanno condotto i rilievi necessari per determinare la dinamica dell’. Al momento, non sono ancora chiare le cause che hanno portato allo scontro tra la Lancia Y e la BMW, e gli accertamenti sono in corso per fare piena luce sull’accaduto.