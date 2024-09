Baby Reindeer la serie Netflix non era una storia vera

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di lunedì 30 settembre 2024) Un giudice del tribunale distrettuale della California ha stabilito che, acclamatavincitrice di sei Emmy Awards, «non era una». Fiona Harvey, presunta stalker cui sarebbe ispirato il personaggio di Martha, può dunque procedere con la causa legale per diffamazione nei confronti del gigante dello streaming. La donna l’aveva citato in giudizio a giugno sostenendo che il creatore e protagonista Richard Gadd assieme all’azienda avessero riportato notizie false sul suo conto, tanto da dipingerla come una criminale condannata. Per questo, ha chiesto un risarcimento di 170 milioni di dollari. Archiviate invece le accuse per negligenza e violazione della privacy. Come ha riportato Deadline, l’inizio del processo è fissato per il 6 maggio 2025.