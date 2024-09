Vigevano | morta dopo gli interventi per perdere peso Aperta inchiesta ora l’autopsia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 29 settembre 2024), 29 settembre 2024 – Sarà effettuata domani, così come richiesto dalla famiglia, la perizia necroscopica sul corpo di Graziella La Ferlita, la donna di 69 anni originaria della provincia di Catania, residente a, deceduta martedì ad una settimana dall’intervento di bendaggio gastrico al quale si era sottoposta all’istituto clinico Beato Matteo di. I quattro figli, che vivono tra la Lomellina,e Mede in particolare, e Borgo Ticino (Novara) vogliono capire se esista un nesso di causalità tra il decesso della madre e l’intervento in considerazione del fatto che donna, nei giorni successivi, avrebbe manifestato un continuo malessere. Per questa ragione il giorno stesso della morte della donna hanno un esposto alla Procura della Repubblica di Pavia per segnalare quello che non esistano a definire un “decesso sospetto”.