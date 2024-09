Prima Categoria La matricola Montignoso chiede strada al Pieve Fosciana Serricciolo e Mulazzo a caccia di punti Ruffini | Attenzione ai Diavoli Neri

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) Laallavittoria stagionale è aperta per ile ilche nel 3° turno del campionato diproveranno a regalare il primo sorriso ai propri tifosi. I gialloblù, dopo aver racimolato un solocino, saranno impegnati oggi pomeriggio alle 15:30 in trasferta contro iGorfigliano. "L’avvio di campionato non è stato proprio come avevamo sperato – afferma il ds- ma sapevamo bene che, al di là delle chiacchiere estive che vanno e vengono, sarebbe stato il campo a dare le risposte reali. Per fortuna, però, il cammino è lungo ed ogni settimana fa storia a sé. Oggi andremo a Gorfigliano per affrontare unche, nonostante sia una neopromossa, soprattutto tra le mura amiche è capace di conquistareimportanti.