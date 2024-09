Mondiali ciclismo Remco Evenepoel | Non potevo fare di più Su Pogacar…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 29 settembre 2024) Non riesce il coronamento di un sogno per. Quinto posto per il belga, che non è apparso in una delle sue giornate migliori, non riuscendo mai o quasi a rispondere per le rime agli attacchi per il podio. Poiché per il successo non c’è mai stata gara, con Tadej Pogacar inarrivabile per chiunque. Il belga è attore non protagonista di una pagina di storia, ma una sua vittoria avrebbe catapultato lui nel gotha delmondiale. Nessuno nella storia tra gli uomini è mai riuscito a firmare l’accoppiata tra gara in linea e cronometro iridata, con l’eccezione di Evgeni Petrov tra gli Under 23 nel 2000; e ovviamente, sarebbe stato il primo a vincere entrambe le gare sia aiche alle Olimpiadi nello stesso anno.