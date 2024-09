Juventus Koopmeiners | Siamo gruppo forte Il mio gol? Arriverà

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) Torino, 29 settembre 2024 – Dopo tre zero a zero consecutivi la Juve di Thiago Motta si è sbloccata. Netto successo contro il Genoa, tenendo ancora la porta inviolata ma trovando produzione offensiva e. Ritrovato Vlahovic, sempre che sia mai stato in crisi, in generale ritrovata la fluidità di manovra e la qualità della fase di possesso, con tante soluzioni per creare un vantaggio offensivo. Esterni ficcanti, mediani incursori, difensori che impostano: la Juve c’è. Manca ancora ildi Teunma l’olandese sta tornando simile alla versione di Bergamo, cioè un tuttocampista nato, con anche l’assist per il raddoppio di Vlahovic. Peccato abbia cestinato la rete da due passi, ma la crescita della prestazione c’è.