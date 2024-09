Casina letteraria Inaugurazione nel parco

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 29 settembre 2024) Al termine dell’eco-passeggiata organizzata dall’associazione Walk& Clean, con la collaborazione del Rione Le Prata, il Comune di Sinalunga ha inaugurato la prima. Un bel progetto, nato dalla collaborazione con l’associazione Walk&clean, con la biblioteca comunale e con l’Istituto comprensivo John Lennon, entra a far parte della rete internazionale di book crossing che vuole promuovere la lettura tra i cittadini e l’interscambio dei libri tra i cittadini. La prima postazione è stata installata nelvicino a Via Nello Boscagli, in prossimità del Piazzale 2 Luglio 1944. "Laè un patrimonio di tutti e – dice il Comune – l’augurio è quello che tutti i cittadini ne abbiano cura e rispetto facendone buon uso, prendendo e portato libri per consentire a tutti di leggere e viaggiare con la mente".