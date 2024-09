Renzi esce dal campo largo in Liguria che perda il peggiore

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 28 settembre 2024) AGI - "È una rottura in. Siamo fuori dalla campagna elettorale. Cheil". Con queste parole pronunciate al suo arrivo all'assemblea nazionale del partito, il leader di Italia viva, Matteodalin, ovvero dalla coalizione di centrosinistra che ha candidato alla presidenza della Regione l'ex guardasigilli Andrea Orlando. "A differenza di Conte non faccio politica con le ambizioni personali o i risentimenti personali, abbiamo dato la disponibilità, una volta che Schlein ha aperto a un centro sinistra vincente, ad andare a sederci a un tavolo. Innon è stato possibile, se sarà possibile alle politiche lo vedremo, quello che è certo che ci saremo con una lista di centrosinistra, se alleato o no lo vedremo, lo scopriremo nel tempo", ha detto ancora