MotoGP Marco Bezzecchi | Peccato per aver mancato il podio Che rischio con Pecco!

(Di sabato 28 settembre 2024)si mangia le mani dopoconcluso al quarto posto la Sprint Race del Gran Premio dell’Indonesia, quindicesimo appuntamento del Mondiale di2024. Sul tracciato di Mandalika, infatti, il portacolori del team Ducati Pertamina VR46 ha commesso un errore quando era letteralmente negli scarichi di Bagnaia per il primo posto, finendo quasi fuori pista e perdendo decimi preziosi. La vittoria è andata proprio al due-volte campione del mondo che ha preceduto il suo vicino di box Enea Bastianini per 107 millesimi, quindi al terzo posto si è classificato Marc Marquez a 1.7. Si ferma ai piedi del, come detto,a 3.0, quinto Franco Morbidelli a 5.9 davanti a Pedro Acosta sesto a 6.2. Settimo Mick Vinales a 6.6, ottavo Johann Zarco a 6.9, nono Fabio Di Giannantonio a 7.7 mentre Jorge Martin cade, rimonta ed è decimo a 9.1.