(Di sabato 28 settembre 2024) San Benedetto (Ascoli), 28 settembre 2024 – Lee in particolare il Piceno sempre più luoghi scelti dai registi peri loro. In questi giorni sta per arrivare, uno dei volti più amati del cinema italiano, sarà a Portonovo, San Benedetto e Grottammare per“Il Maestro”, nuovodi Indigoe Indiana che hanno scelto il territorio dorico e piceno per eseguire tre settimane di. Leinizieranno a metà ottobre e si protrarranno fino alla fine del mese. Lesi confermano così un autentico paradiso per il cinema italiano, grazie alla crescente richiesta da parte delle produzioni cinematografiche che valorizzano la bellezza dei paesaggi e la ricchezza culturale. In questo contesto, laCommission svolge un ruolo cruciale, offrendo supporto logistico e servizi essenziali per lo sviluppo della filiera audiovisiva.