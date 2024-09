Aglio cipolla uva e avocado | ecco le insospettabili sostanze mortali per cani e gatti Il veterinario | Attenzione anche a queste piante

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) Quando si pensa al benessere di, è facile dimenticare che molti degli alimenti presenti in cucina possono essere veri e propri pericoli per loro. Quello che sembra uno spuntino gustoso per gli esseri umani può rivelarsi tossico per gli animali domestici, trasformando una semplice disin un’emergenza veterinaria. Il cioccolato, ad esempio, è uno dei più grandi nemici per, per colpa della teobromina, una sostanza che i nostri amici a quattro zampe non riescono a smaltire come facciamo noi. Il risultato? Vomito, iperattività, tremori e nei casi peggiori convulsioni. Ma non finisce qui:, protagonisti in cucina, danneggiano i globuli rossi dei nostri animali, con effetti gravi come l’anemia.