Stellantis Calenda alle opposizioni | Facciamo insieme la battaglia è una tragedia sociale Sì immediato da M5s-Avs Pd in silenzio per ora

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) Unada fareaffinché John Elkann risponda alla convocazione della commissione Attività Produttive, si appoggi lo sciopero dei sindacati del 18 ottobre e arrivi una proposta comune al governo per fronteggiare la crisi dell’automotive da inserire in legge di Bilancio. È questa, in sintesi, la richiesta avanzata da Carloagli altri leader dell’opposizione che hanno tutti prontamente risposto tranne – al momento – Elly Schlein. “Ogni giorno è un bollettino di guerra”, scrive il leader di Azione riepilogando i dati terribili messidada gennaio ad oggi tra produzione crollata e stabilimenti in cassa integrazione, senza contare la vendita di Magnelli Marelli e di Comau. “Un intero comparto industriale sta scomparendo trascinando dietro di sé posti di lavoro di qualità e innovazione.