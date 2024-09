Società sportive ecco i contributi comunali per sostenere le attività

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 27 settembre 2024)per 100mila euro. La Giunta ha approvato un bando perledel territorio. Per il sostegno economico, le linee di indirizzo sono due: la prima è atta a valorizzare le strutture degli impianticon una richiesta di contributo massimo del 50%, la seconda segue la richiesta di interventi di miglioria realizzati negli ultimi 24 mesi con un contributo massimo del 30%. "Un modo più semplice che facilita notevolmente anche l’accesso alla modulistica per fare domanda - ha dichiarato Salvatore Saltarello, Assessore con delega alla Promozione Sportiva - l’Amministrazione mette al centro lo sport e lo dimostra stanziando la cifra di 100 mila euro e aumentando in modo esponenziale i fondi a disposizione dello sport.