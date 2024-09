Amici 24 scoppia la bufera su tre nuovi allievi già famosissimi | svelati i loro nomi

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di venerdì 27 settembre 2024) Il 29 settembre 2024 andrà in onda la prima puntata di24, la quale si dedicherà alla selezione degli. Tuttavia, le anticipazioni delle ultime ore hanno già svelato chi farà parte della scuola più famosa d’Italia. Alcuniemersi in questi giorni sono stati confermati, altri invece sarebbero ancora in stand-by. Sta di fatto che il cast starebbe facendo parecchio discutere. Il motivo? Sono presenti due famosi tiktoker e un figlio d’arte, e si attendono anche altri volti già noti.24: svelata la nuova classe E’ tutto pronto per24, la cui partenza è fissata per il 29 settembre 2024. La classe è stata rivelata, in attesa di ulteriori new entry, ma già emergono i primi malumore. Non a caso, gli utenti social hanno lamentato la scelta di inserire volti già noti sul web e non solo.