Tifosi Ferrari in festa | così cambia tutto

(Di giovedì 26 settembre 2024)in: il gran premio di Singapore è ormai un (brutto) ricordo. Le parole di Vasseurnoper il futuro Un weekend brutto. Sì, perché quello di Singapore si può catalogare in quei Gran Premi nei quali laavrebbe potuto fare qualcosa di più. Il passo gara, ottimo, lascia l’amaro in bocca per quello che è stato un sabato difficile. Se Leclerc e Sainz non fossero partiti dalla quinta fila, probabilmente, staremmo qui a parlare di un podio. O magari di una vittoria.(Lapresse) – Ilveggente.itLe ultime velleità, quindi, per cercare di vincere il titolo – non solo quello piloti ma anche quello costruttori – sono andate decisamente in archivio. Ma alla fine ha parlato il team principal della Rossa, Frederic Vasseur, che ha annunciato deimenti che, per il prossimo anno, possono decisamente farci pensare ad una macchina diversa.