Roma che spreco | solo 1-1 con l' Athletic Bilbao

(Di giovedì 26 settembre 2024) Partenza in frenata. Con una rete subita nei minuti finali ladi Juric si vede sfumare il successo nell'esordio stagionale in Europa League contro l'Athetic. Nel match che ha segnato il debutto europeo assoluto di Ivan Juric, la squadra giallorossa non riesce a replicare la prova vincente offerta domenica contro l'Udinese. I cambi nel finale hanno reso troppo vulnerabile la squadra andata in vantaggio nel primo tempo con un colpo di testa di Dovbyk al 35' (al suo primo centro in Europa League) per poi controllare la gara dopo un avvio stentato. Nella ripresa il tecnico 49enne ha attinto dalla panchina per far rifiatare la squadra subendo però l'assalto finale dei baschi, capaci di trovare il gol del pareggio con A. Paredes all'85' abile nello sfruttare una disattenzione difensiva su calcio piazzato.