Lavoro altre croci e una giornata da incubo in Lombardia | un morto e nuovi feriti

(Di giovedì 26 settembre 2024) Parona (Pavia), 26 settenbre 2024 – Si continua a morire sul. Ieri ha perso la vita, cadendo dal tetto di un capannone, un operaio che stava pulendo i pluviali. Aveva cinquant’anni, si chiamava Mohamed Negm, originario dell’Egitto ma da tempo residente a Vigevano, in regola e dipendente di una ditta esterna incaricata delche stava svolgendo nello stabilimento Intals, nel quale viene riciclato l’alluminio. Poco prima delle 10.30 è stato lanciato l’allarme al 112 e in viaa Parona sono stati inviati in codice rosso sia l’elisoccorso che l’ambulanza che l’auto medica con il rianimatore a bordo. Tutto purtroppo inutile, perché per il 50enne non c’era più nulla da fare ed è stato constatato il decesso sul posto.