La misteriosa morte del bottegaio Candido Montini trovato in casa con tagli a collo e addome | la pista dell’omicidio

(Di giovedì 26 settembre 2024) Garzeno (Como), 26 settembre 2024 –, ieri mattina, non è sceso per aprire la sua bottega di alimentari. Un piccolo negozio a Catasco, frazione di Garzeno, provincia di Como, pugni di case semi isolate sui monti dell’alto lago. In tutto poco meno di 700 abitanti. Così un amico è andato a cercarlo in, proprio sopra al negozietto, trovandolo a terra senza vita. Per capire che quellanon era stata un evento naturale né un incidente, sono dovute passare ore, e solo nel pomeriggio il medico legale ha stabilito che l’uomo, vedovo di 76 anni, in quelladi via ai Monti era stato ucciso. Chi lo haha subito dato l’allarme, facendo intervenire carabinieri, medico e 118 che, dopo una prima ispezione, hanno chiamato il medico legale, l’unico ad avere le competenze per osservare con attenzione le ferite più gravi.