Denaro riciclato attraverso i money transfer | condannati tre imprenditori

(Di giovedì 26 settembre 2024) PRATO – Arrivano tre condanne per una vicenda di riciclaggio difra Prato, San Marino e la Cina. Il tribunale cittadino, in composizione collegiale ha emesso, su richiesta della procura di Prato, una sentenza di condanna per i reati di riciclaggio per un quantitativo complessivo pari a circa quattro milioni di euro (3.813.832), che ha coinvolto l’Italia, San Marino e la Cina, nei confronti di un cittadino cinese e di due imputati di nazionalità italiana. In particolare, sono statidue cittadini sanmarinesi, titolari di una società fiduciaria, alla pena di nove anni di reclusione e a 10mila euro di multa ciascuno e un cittadino cinese, amministratore di fatto di un’agenzia didi Sesto Fiorentino, ad 8 anni di reclusione e 8mila euro di multa, per il riciclaggio dei proventi dell’attivitàale cinese.