Liguria l’ex governatore Biasotti su Toti | Io non patteggio sono innocente Ma lui ha fatto bene In aula anche Ciro Grillo da avvocato

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) “Ioconvinto della mia innocenza e lo dimostrerò in. Per questo, lo ribadisco, non. Ma Giovannihaa farlo, il suo processo sarebbe durato dieci anni”. Il biforcuto commento sulla scelta delligure – che si è accordato con la Procura per patteggiare due anni e un mese per corruzione – arriva dal suo predecessore Sandro, ex senatore di Forza Italia, a margine di un’udienza del processo in cui è accusato di aver falsato i bilanci del suo gruppo di concessionarie d’auto.