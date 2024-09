Fermate i palloncini L’appello ambientalista ai Fratres per la festa del patrono San Faustino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 25 settembre 2024) È ancora scontro tra le associazioni ambientaliste e laper la questioneper ladi San. Da un lato la tradizione del lancio deidall’altra la necessità di adeguarsi a formule più ecologiste. "Intendiamo ribadiregià inviato lo scorso anno nei riguardi dell’iniziativa del gruppo– scrivono in una lettera indirizzata ae amministrazione comunale le associazioni Eliantus Volontari per l’ambiente, Circolo Legambiente Valdera, Plastic Free Pontedera e Occhio del Riciclone Toscana –. Siamo consapevoli che da sempre i, elementi immancabili delle feste, colorati e leggeri, offrano uno spettacolo emozionante quando vengono liberati in cielo! Ma in seguito al loro rilascio, ifluttuano per chilometri nell’atmosfera per poi scoppiare e finire a terra o in mare.