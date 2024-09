Alluvione Priolo si schiera con il sindaco di Faenza | Ha ragione siamo con lui

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Ravenna, 25 settembre 2024 – “IlIsola hanel momento in cui decide di passare a quella che ha chiamato ‘disobbedienza istituzionale’.con lui, lo stiamo sostenendo con tutte le azioni possibili”. La presidente facente funzioni dell’Emilia Romagna Irenesicon ildie con la sua scelta di scrivere al presidente Mattarella per annunciare che il Comune intende eseguire da solo le opere necessarie per la messa in sicurezza della città. “Ho già contattato il commissario Figliuolo per ottenere lo sblocco dei 2,8 milioni necessari per costruire il sistema di protezione per il fiume Marzeno di cui ha bisognonell’immediato. Quei fondi, bloccati perché legati al Pnrr, verranno ricavati direttamente dalle risorse di cui già dispone la struttura commissariale”.