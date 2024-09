Calciomercato la Serie A aveva proposto la chiusura il 14 agosto ma l’accordo è saltato – Il retroscena

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) Una volta era esaltante. Soprattutto in Italia, quando i colpi delestivo erano tanti, facevano sognare prima i tifosi, poi anche gli allenatori. Ora non è che non sia più così, ma il meccanismo distorto degli ultimi anni ha portato a più lamentele che benefici. Anzi, veri e propri disastri. Chiedere, per esempio, a Daniele De Rossi, la cui Roma ha speso oltre 100 milioni di euro per il mercato, ritrovandosi però con casi spinosi come quello di Dybala da gestire e con tanti dilemmi tattici che non si sono risolti (come può coesistere con uno come Soulé?). E quindi? Esonero. Così, quasi dal nulla, dopo un confronto che ha portato la dirigenza ad allontanare chi l’anno scorsoereditato la squadra da Mourinho. “Il suo addio mi lascia perplesso, molto”, ha detto Gasperini prima della partita di Champions contro l’Arsenal.