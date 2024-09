Istat migliora le stime sui conti | il debito pil 2023 scende al 1346% e il deficit al 72% Il governo aggiorna il Piano strutturale di bilancio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) Come da attese, la revisione delleannualidal 1995 alporta con sé qualche decimale di pil in piùndo lesudello scorso anno. Un aiuto su cui ilcontava in vista del ritorno in consiglio dei ministri – probabilmente mercoledì – deldito. Il documento previsto dal nuovo Patto di stabilità dovrà poi essere trasmesso al Parlamento. I nuovi datierano attesi anche per poi valutare “se è necessario chiedere un contributo di solidarietà ad alcuni settori che sono nelle condizioni di versarlo perché hanno realizzato utili molto rilevanti in questi anni”, come anticipato dal capogruppo alla Camera di FdI Tommaso Foti.