Donna uccisa nel Modenese il figlio confessa l' omicidio in diretta tv VIDEO

(Di lunedì 23 settembre 2024) AGI - Hato in, davanti alle telecamere di Pomeriggio 5, l'della madre. Le parole di Lorenzo Carbone -della 80enne trovata morta ieri, all'interno del suo appartamento di una palazzina di Spezzano di Fiorano, in provincia di Modena - sono state raccolte dall'inviato della trasmissione, che ha subito chiamato i carabinieri. "Sono io, Lorenzo, quello che state cercando. Sono venutomente qua. Non ce l'ho fatta, l'hoio", ha ammesso l'uomo, da subito il principale indiziato ma non reperibile fino al momento in cui è apparso davanti alla troupe del programma condotto da Myrta Merlino. "Non so cosa mi sia passato per la testa, non ce la facevo più, non avevamo litigato", ha detto al giornalista Fabio Giuffrida, davanti alla casa dove è stato commesso l', per seguire gli sviluppi del caso.