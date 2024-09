LIVE MotoGP GP Emilia-Romagna 2024 in DIRETTA | Bastianini sorpassa Martin all’ultimo giro fuori Bagnaia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 22 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.49 Comunque non è ancora finito niente. Mancano ancora ben sei fine settimana, ora inizierà la lunga trasferta asiatica, dove peraltro piove spesso.può ancora vincere questo titolo, ma ormai si è giocato tutti i jolly: da adesso in poi non potrà permettersi altre cadute, in caso contrario il Mondiale tornerà in Spagna. 13.48 In classifica generalesale 341 punti.a -24,a -59, Marquez a -60. 13.47 Sono ben sette gli “zeri” incassati daquest’anno. Iniziano a diventare troppi per pensare di vincere il titolo. Sono solo tre invece le gare chenon ha portato a termine. 13.46 4° Bezzecchi a 9.2, 5° Morbidelli a 13.6. Completano la top10 Vinales, Quartararo, Aleix Espargarò, Alex Marquez e Oira. 12° Marini, 14° Di Giannantonio. 13.