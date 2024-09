L’ex attaccante Giordano critica Motta l’allenatore della Juve

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di domenica 22 settembre 2024)Brunosu Rai 2 hato Thiagoper la sua scelta di aver sostituito Dusan Vlahovic al 45º minuto: “Non è un giocatore che si può inventare il gol, va servito. Lantus che vediamo in questo momento offre poco, offre poco all’unico. Vlahovic non può essere sostituito nel momento in cui non hai un’alternativa in panchina e giocare con un centravanti come Weah. Quest’ultimo è tutto tranne che è un centravanti, visto che nasce terzino o ala, destra. Cambiaso è andato a prendere il posto di Koopmeiners. Koop ha dovuto giocare a volte terzino sinistro o ala sinistra, mentre Cambiaso giocava vicino a Locatelli. Apiace fare questo tipo di gioco, ma sinceramente credo che cambi un pochino troppo e certi giocatori vadano un po’ fuori di posizione”.