F1 il vento del Mondiale è cambiato Verstappen dimostrerà che l’uomo conta più della macchina?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 22 settembre 2024) Maxha già scritto per due volte la storiaFormula Uno, seppur in maniera totalmente diversa. Il suo titolo del 2021 ha interrotto la supremazia assolutaMercedes, battuta per la prima volta dopo 7 anni di dominio pressoché incontrastato. Quell’affermazione ha peraltro impedito a Lewis Hamilton di diventare in solitudine il pilota con più titoli. Dopodiché, nel 2023 l’olandese ha voluto dimostrare come “l’allievo fosse in grado di superare il maestro”. Dotato di un aereo da caccia su quattro ruote, formalmente classificato come monoposto di F1, non ha fatto sconti a nessuno, guadagnandosi il soprannome di Cannibale. La RB19 sarà stata superiore, ma dal 1950, nessuno aveva saputo instaurare un dominio così marcato come quello espresso da Super Max l’anno passato.