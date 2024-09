Dalla passerella allo streaming | Come seguire la Paris Fashion Week 2024

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di domenica 22 settembre 2024) In questo mondo sempre più globalizzato, non possiamo non riconoscere il peso e l’influenza della moda internazionale, in particolare quella dei nostri “cugini francesi.” Cosìl’Italia è rinomata per la sua moda, la sua gastronomia, la sua manifattura e i suoi “scrigni” di bellezza, la Francia mantiene un ruolo di spicco nella scena mondiale del “”. La moda italiana e francese hanno storicamente segnato le tendenze e continuano a far sognare gli appassionati di tutto il mondo. La “”è senza dubbio uno degli eventi più attesi e prestigiosi nel panorama della moda mondiale. Questa manifestazione, che si svolge due volte l’anno, è dedicata al “prêt-à-porter” femminile e maschile, offrendo agli appassionati uno sguardo in anteprima sulle tendenze e le collezioni dei più grandi stilisti internazionali.