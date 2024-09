Cala il sipario sulla Milano Fashion Week | la nuova Elisabetta Franchi la tecno-femminilità di Ermanno Scervino e l’eleganza del futuro secondo Ferrari

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) Dopo cinque giorni intensi e frenetici trascorsi a correre da una sfilata all’altra come palline impazzite di un flipper,il. Tra gli addetti ai lavori la stanchezza si fa sentire, eccome. È tempo di bilanci, le editor sussurrai nei minuti d’attesa che precedono gli ultimi show. Ma ancora è presto per tirare davvero le somme. E mentre la mente corre già a Parigi e alle collezioni che da domani vedremo nella capitale francese – una fra tutte, quella attesissima di Alessandro Michele per Valentino -, passiamo qui in rassegna le sfilate viste nelle scorse ore. A partire da quella di, che ha celebrato il suo primo decennio di sfilate con una collezione che esplora la complessità e la forza della donna contemporanea e porta chiaro il segno di un cambio di passo nello stile del brand.