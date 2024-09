Vittoria Ceretti alle sfilate di Milano risponde ai gossip con un look

Leggi tutta la notizia su amica

(Di sabato 21 settembre 2024) Tirata in mezzo al dissing più seguito della settimana tra Fedez e Tony Effe, seguita dai paparazzi per la sua relazione con Leonardo DiCaprio che procede a gonfie vele,continua a far parlare di sè. Durante la settimana della moda di, quando i riflettori sono sempre stati puntati su di lei ma per motivi differenti, la top model italiana si è trovata a doverre ale lo ha fatto nel modo che meglio le riesce. Con un, durante lo street style dellaFashion Week PW25. La modella, fuori dalla sfilata di Gucci, ha sfoggiato un outfit che, pur nella sua semplicità, ha saputo catalizzare l’interesse. Basico ma incisivo, lancia un messaggio chiaro: il minimalismo vince sul rumore mediatico.