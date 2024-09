Inzaghi annuncia la nuova gestione con le rotazioni ponderate

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 21 settembre 2024) Nel post Manchester City-Interha dato un indizio su come intende gestire la sua rosa nel prossimo futuro.ndo cioè nuove. ROTAZIONE DEI TITOLARI – La settimana di esordio della Champions League ha vistooperare dei cambi nella sua formazione titolare., e giustificate dal triplo impegno spalmato su una settimana. Una serie di scelte che hanno stupito. Cui però sarà meglio abituarsi, perché il tecnico le hate comenormalità.detta le regole per il futuro! FIDUCIA NELLA ROSA –infatti nel post partita col Manchester City si è trovato a commentare i cambi di formazione delle ultime uscite. E non ha usato giri di parole: “abbiamo bisogno di tutti con tutte queste partite ravvicinate, di volta in volta dovrò fare delle scelte, con sempre in testa il bene comune”. Una frase significativa.