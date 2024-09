Da Porto a Porto 2024 raccolti 88mila euro per l' Associazione Tumori Toscana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 21 settembre 2024) Prato, 21 settembre- Circa, che saranno come di consueto devoluti all'. A tanto ammonta la cifra raccolta dall'ultima edizione della “Da– ATTorno all'Argentario”, ideata nel 2018 dal nuotatore della Polisportiva Amatori Prato Lorenzo Massai (ed organizzata con il supdelle associazioni e delle istituzioni della Costa d'Argento). Sessantasette i nuotatori e le nuotatrici che, lo scorso mese, si sono tuffati nelle acque del mare diErcole. Per compiere, individualmente o in staffetta, una traversata di oltre ventidue chilometri sino ad approdare aSanto Stefano.