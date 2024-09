11 case è il nuovo album dei rovere

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di sabato 21 settembre 2024) Ihanno appena annunciato il lorodisco “11”, in uscita l’11 ottobre. A novembre partirà il lorotour nei club. Iannunciano l’uscita del“11” “11” è ildei, in uscita l‘11 ottobre per Nigiri/Sony Music Italy, anticipato dai singoli “FUORI ROTTA” e “stupido classico“. Pre-save, pre-add e pre-order della versione fisica (LP trasparente autografato, CD autografato, LP nero): https://bio.to/11Cosa rappresenta “11” deiA due anni dal loroprecedente, itornano con un disco che racconta la loro crescita personale e artistica. “11” è un disco stratificato, che affronta temi diversi mantenendo però un filo conduttore: lo scorrere inesorabile del tempo e i cambiamenti silenziosi che porta con sé e che influenzano i comportamenti e le sensazioni delle persone.