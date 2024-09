Mostre taglio del nastro a Nola per la personale del maestro Carmine Meraviglia

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 20 settembre 2024)deloggi, nel Palazzo Comunale di“Andito Bruniano”, per ladel, “33 opere per un Museo – Esasperatismo 24 – Vernissage Angeli per Napoli, con Napoli”, che resterà aperta fino al 30 settembre prossimo. La mostra, organizzata nell’ambito della XIV edizione della rassegna “SettembrArte – Cultura fuori dal Comune”, fortemente voluta dall’assessorato alla Cultura del Comune di, col patrocinio del comune napoletano e della Città Metropolitana di Napoli, sarà accessibile al pubblico, sabato e domenica esclusi, tutti i giorni dalle 09,00 alle 12,00, il martedì ed il giovedì anche di pomeriggio dalle 15,30 alle 17,30.